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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 15:44 BJT

金属期市：伦铜守在四年半低位附近几无变动，周线可能四连跌

0713 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.2%至每吨6,115美元，前一日收跌。

LME期铜价格周三触及四年半低点6,091.50美元，分析师和交易商预计铜价会很快跌破6,000美元大关。过去四周，铜价一直下滑，周线跌幅达2.3%。

上海期交所主力3月期铜 跌1.1%至每吨44,250元人民币。

LME期镍 和期锡 也下跌约0.5%，期锌 持平，而期铅 稍有走强。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/朱晓军；审校 白云/高琦)
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