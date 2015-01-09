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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 15:50 BJT

国际油市：原油期货小升，但周线恐创七连跌

不过供应忧虑仍存，因即便全球需求放缓，但沙特阿拉伯和其OPEC成员国没有表现出考虑减产的迹象。

澳新银行分析师在报告中称，“基本面没有变化，卖压似乎主要来自惶恐不安想寻求供需平衡的投资者。”

如果近期市场走势可以作为参照的话，则布兰特原油未来几日可能会在每桶50美元附近原地踏步，随后恢复跌势。

一亚洲原油交易员称，“之前油价在60美元附近盘整，但是随后大幅下行。”

法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师周四晚间表示，该公司已调降布兰特原油与西德克萨斯中质油(WTI)的预估价格，每桶下调逾10美元，因供给持续过剩导致近期油价大跌。 (完)

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(编译 蔡美珍/田建华; 审校 王兴亚/白云)
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