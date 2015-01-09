国际油市：原油期货小升，但周线恐创七连跌

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
不过供应忧虑仍存，因即便全球需求放缓，但沙特阿拉伯和其OPEC成员国没有表现出考虑减产的迹象。
澳新银行分析师在报告中称，“基本面没有变化，卖压似乎主要来自惶恐不安想寻求供需平衡的投资者。”
如果近期市场走势可以作为参照的话，则布兰特原油未来几日可能会在每桶50美元附近原地踏步，随后恢复跌势。
一亚洲原油交易员称，“之前油价在60美元附近盘整，但是随后大幅下行。”
法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师周四晚间表示，该公司已调降布兰特原油与西德克萨斯中质油(WTI)的预估价格，每桶下调逾10美元，因供给持续过剩导致近期油价大跌。 (完)
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(编译 蔡美珍/田建华; 审校 王兴亚/白云)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100