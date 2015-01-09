中国房地产：嘉里建设以38.6亿元投得前海商业用地，高底价22.5%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月9日 - 深圳前海2015年首宗商业土地拍卖，由嘉里建设 旗下嘉里置业（中国）有限公司以38.6亿元人民币投得，较底价高出22.5%。
据腾讯网的现场直播，前海深港现代服务业合作区管理局挂牌出售的T102-0255宗地，由嘉里置业（中国）投得。该土地位于前海深港合作区七单元1街坊，土地面积约3.25万平方米，建筑面积19.5万平方米，起始价31.5亿元。
以成交价计，相当于每平方米楼面地价19,795元。
这次土地出让鼓励采用香港工程建设管理模式，用地主体可聘请香港的工程谘询、设计、测量和建造等领域的建筑服务企业开展技术服务工作；在已聘请专案管理公司的条件下，用地主体可不另行委托监理单位。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号