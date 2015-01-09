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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 15:52 BJT

中国房地产：嘉里建设以38.6亿元投得前海商业用地，高底价22.5%

路透香港1月9日 - 深圳前海2015年首宗商业土地拍卖，由嘉里建设 旗下嘉里置业（中国）有限公司以38.6亿元人民币投得，较底价高出22.5%。

据腾讯网的现场直播，前海深港现代服务业合作区管理局挂牌出售的T102-0255宗地，由嘉里置业（中国）投得。该土地位于前海深港合作区七单元1街坊，土地面积约3.25万平方米，建筑面积19.5万平方米，起始价31.5亿元。

以成交价计，相当于每平方米楼面地价19,795元。

这次土地出让鼓励采用香港工程建设管理模式，用地主体可聘请香港的工程谘询、设计、测量和建造等领域的建筑服务企业开展技术服务工作；在已聘请专案管理公司的条件下，用地主体可不另行委托监理单位。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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