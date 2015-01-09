中国货币市场：已有31家银行公布今年同业存单发行额度，累计16,055亿

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海1月9日 - 中国浙江桐庐农村合作银行公布2015年同业存单发行计划，至此，已有31家银行公布今年同业存单额度，累计16,055亿元。
2014年共有91家机构披露同业存单发行计划，额度总规模达14,319亿元。
以下为各家银行2015年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行计划额度
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上海银行 1,000
杭州银行 800
浙商银行 800
绍兴银行 50
宁波银行 800
北京银行 800
福建海峡银行 120
青岛银行 150
徽商银行 300
农业银行 1,000
兴业银行 2,000
东亚银行(中国) 50
招商银行 2,000
金华银行 40
浙江富阳农合行 10
浦发银行 2,000
鄞州银行 50
上饶银行 60
台州银行 80
宁波余姚农合行 20
江苏江南农商行 200
中国银行 500
顺德农商行 250
长沙银行 70
光大银行 1,500
宁波慈溪农商行 30
江苏海安农商行 20
富邦华一银行 50
平安银行 1,000
上海农商行 300
浙江桐庐农合行 5
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合计 16,055
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (整理 吴芳; 审校 边竞)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号