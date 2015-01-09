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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 16:10 BJT

路透调查：日本11月核心机械订单料反弹，获利强劲鼓励企业支出

内阁府将于1月14日2350GMT公布数据。

    调查还显示11月料呈现1,332亿日圆(11.2亿美元)的经常帐盈余，为
连续五个月有盈余。该数据定于1月12日2350GMT公布。
    
    “油价下挫帮助缩窄了贸易逆差，且日圆走弱也有助收入帐。”信金
中金的角田匠说。

    但11月的经常帐盈余料小于10月的8,334亿日圆。

    调查并显示，12月趸售(批发)物价料较上年同期上升2.1%，11月为增
加2.7%。(完)
  
 (编译 艾茂林/蔡美珍/张若琪 审校 张涛/白云/王洋)
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