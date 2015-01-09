美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，在美联储升息前，美国核心通胀率需大幅升向2%， 薪资要加快上升，而且市场通胀预期指标也要改善。但迄今核心通胀率并未显示上升迹象，薪资增长只是略微 改善，市场通胀预期也在下滑。美联储内部仅有两位决策者希望推迟到2016年加息，柯薛拉柯塔是其中之一。 他的多数同僚都认为应在今年开始加息。 柯薛拉柯塔表示，美联储应连续第七年维持近零利率不变，因为美国通胀率下滑，而且失业率仍然很高。 波士顿联储总裁罗森格伦表示，美联储可能不仅对首次加息时间保持耐心，而且对之后的一系列加息举动 都会保持耐心，并补充称，并不认为未来收紧政策会明显放缓美国经济成长。 纽约联储上月进行调查显示，美国一级交易商预计美联储6月将加息。交易商认为美联储6月16-17日会议 上收紧政策的几率为26%。9月加息的几率为19%，12月加息的几率为12%，明年加息的几率则为14%。这项调查 结果基本与美联储10月政策会议前那次调查的结果一致，也符合金融市场预期。 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在致一位欧盟议员的信件中表示，ECB管委员会准备在必要时采取非常规举措 ，可能包括了购买政府公债。 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在央行最新会议记录中表示，如果政策需要更加宽松，央行可以扩 大资产负债表或将利率降至负值。12月时，瑞典央行维持指标利率于历史低位0%，并将未来升息时间预测推后 ，显示央行担心通胀持续偏低，央行表示已准备好必要时实施其他措施。央行称，可能最快2月就会行动。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11.75% 2014年12月3日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.75% 2014年11月22日降25基点 一年期贷款利率5.6% 2014年11月22日降40基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.75% 2014年11月18日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负0.75-正0.25% 2014年12月18日扩大目标区间75基点 瑞典 附买回利率0% 2014年10月28日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率17% 2014年12月16日上调650个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 高琦 审校 王洋)