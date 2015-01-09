全球金市：现货金走高观望美国就业数据，周线有望四周来首次收扬

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
“我们担心，如果有关希腊的担忧情绪消退，那么避险买盘可能不会 持续下去。” 本周迄今为止，黄金已经上涨2%，终止了连续三周的下跌态势。之前 全球股市因希腊政局忧虑而下跌。其后，股市出现反弹，黄金也回吐部分 涨幅。美国经济数据强劲亦让金价受挫。 交易员等待日内稍晚将公布的美国非农就业报告，以评估该国经济状 态。若结果非常理想，将打压黄金的避险魅力。另外，强劲数据可能促使 美联储提早加息，这会给金价带来进一步的压力。 周四数据显示，美国最新一周初请失业金人数下跌，12月裁员人数骤 降，显示就业市场正不断改善。 不过，周三公布的美联储最新政策会议记录显示，联储尚不急于加息 。 上海黄金交易所黄金周五报价较全球指标价每盎司溢价在5-6美元间 徘徊，表明买兴强劲。 --------------------------0747GMT--------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1210.93 2.3 0.19 现货银 16.33 0.02 0.12 现货铂金 1214 -0.49 -0.04 现货钯金 789.5 2.2 0.28 COMEX期金 1211.2 2.7 0.22 COMEX期银 16.375 -0.01 -0.06 汇率 欧元/美元 1.1785 美元指数 92.325 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/洪曦; 审校 王兴亚/高琦)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号