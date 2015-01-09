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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 16:09 BJT

全球金市：现货金走高观望美国就业数据，周线有望四周来首次收扬

“我们担心，如果有关希腊的担忧情绪消退，那么避险买盘可能不会
持续下去。”
    
    本周迄今为止，黄金已经上涨2%，终止了连续三周的下跌态势。之前
全球股市因希腊政局忧虑而下跌。其后，股市出现反弹，黄金也回吐部分
涨幅。美国经济数据强劲亦让金价受挫。
    
    交易员等待日内稍晚将公布的美国非农就业报告，以评估该国经济状
态。若结果非常理想，将打压黄金的避险魅力。另外，强劲数据可能促使
美联储提早加息，这会给金价带来进一步的压力。
    
    周四数据显示，美国最新一周初请失业金人数下跌，12月裁员人数骤
降，显示就业市场正不断改善。 
    
    不过，周三公布的美联储最新政策会议记录显示，联储尚不急于加息
。
    
    上海黄金交易所黄金周五报价较全球指标价每盎司溢价在5-6美元间
徘徊，表明买兴强劲。
    
    --------------------------0747GMT---------
                     价格     变动     涨跌%

    现货金        1210.93      2.3     0.19
    现货银          16.33     0.02     0.12
    现货铂金         1214    -0.49    -0.04
    现货钯金        789.5      2.2     0.28
    COMEX期金      1211.2      2.7     0.22
    COMEX期银      16.375    -0.01    -0.06
    汇率
    欧元/美元      1.1785 
    美元指数       92.325

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍/洪曦; 审校 王兴亚/高琦)
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