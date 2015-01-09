中国证券：上证所1月19日起允许跨境ETF和跨境上市开放基金实行T+0交易

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
路透上海1月9日 - 中国上海证交所周五稍晚发布公告称，自1月19日起，上证所对跨境交易型开放式指数基金（ETF）和跨境上市开放式基金实行当日回转交易（T+0）。
上证所通知称，上述实行T+0交易的跨境交易型开放式指数基金和跨境上市开放式基金仅限于所跟踪指数成份证券或投资标的实施当日回转交易的开放式基金。
目前在上证所上市的的跨境交易型开放式指数基金共有四只，华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100