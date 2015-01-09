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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 18:10 BJT

人民币衍生品：1年期美元掉期周五创逾半月新高，因市场预期资金面将趋紧

路透北京1月9日 - 中国美元/人民币掉期 市场周五一年期升水创逾半月新高，但短端美元升水有所回落。交易员称，因境外一年期美元/离岸人民币掉期升水仍在高位且高于境内，预计境内长端美元掉期升水易上难下；而且，下周将迎来新股申购提速，加之一些银行为跨春节资金做准备，亦令本币资金面趋紧预期升温，进而驱动长端买盘。

不过他们亦表示，本周本币流动性其实较为充裕，所以短端掉期升水普遍较上周有所回落。但随着资金面趋紧预期升温，长端买盘增加令掉期曲线陡峭化。

“资金面对掉期市场影响比较大，前几天还比较充裕，今天其实也还好，但可能下周慢慢就会看到资金稍微紧起来。”一股份行交易员称。

不过他亦表示，在资金面趋紧预期下，本周掉期市场买盘较多，不排除下周因为市场准备过度而出现掉期点回落的可能。

周五，一周期掉期美元升水 收于48个点子，一个月期 收于215个点子，分别较上周三下跌23.81%和10.42%；一年期掉期美元升水 收于1,708.26个点子，较上周三扬升7.78%，并创下2014年12月22日以来的新高。

中国证监会本周一下发20家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，其中17家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，这些公司的网上网下申购日均集中在下周。本批20家的数量明显超过以往一个月10-12家。

中国银行间市场周五早盘回购利率 CNREPO=CFXS 隔夜品种小跌，七天及14天微涨。交易员表示，新股密集申购在即，除跨IPO申购周期的14天期限资金缺口有增无减外，今日场内七天期限品种需求较上日明显增多。

即期方面，中国人民币兑美元即期 周五收创逾一周高位，此前中间价结束四连跌回升。交易员称，年初结汇需求得到释放，中资大行成结汇主力军，引领人民币汇率从6.22连续突破至6.20附近。而今日出炉的居民消费价格指数(CPI)数据对市场影响不大。 （完） (发稿 倪蔚丹；审校 毕晓雯)
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