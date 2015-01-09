人民币衍生品：1年期美元掉期周五创逾半月新高，因市场预期资金面将趋紧

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京1月9日 - 中国美元/人民币掉期 市场周五一年期升水创逾半月新高，但短端美元升水有所回落。交易员称，因境外一年期美元/离岸人民币掉期升水仍在高位且高于境内，预计境内长端美元掉期升水易上难下；而且，下周将迎来新股申购提速，加之一些银行为跨春节资金做准备，亦令本币资金面趋紧预期升温，进而驱动长端买盘。
不过他们亦表示，本周本币流动性其实较为充裕，所以短端掉期升水普遍较上周有所回落。但随着资金面趋紧预期升温，长端买盘增加令掉期曲线陡峭化。
“资金面对掉期市场影响比较大，前几天还比较充裕，今天其实也还好，但可能下周慢慢就会看到资金稍微紧起来。”一股份行交易员称。
不过他亦表示，在资金面趋紧预期下，本周掉期市场买盘较多，不排除下周因为市场准备过度而出现掉期点回落的可能。
周五，一周期掉期美元升水 收于48个点子，一个月期 收于215个点子，分别较上周三下跌23.81%和10.42%；一年期掉期美元升水 收于1,708.26个点子，较上周三扬升7.78%，并创下2014年12月22日以来的新高。
中国证监会本周一下发20家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，其中17家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，这些公司的网上网下申购日均集中在下周。本批20家的数量明显超过以往一个月10-12家。
中国银行间市场周五早盘回购利率 CNREPO=CFXS 隔夜品种小跌，七天及14天微涨。交易员表示，新股密集申购在即，除跨IPO申购周期的14天期限资金缺口有增无减外，今日场内七天期限品种需求较上日明显增多。
即期方面，中国人民币兑美元即期 周五收创逾一周高位，此前中间价结束四连跌回升。交易员称，年初结汇需求得到释放，中资大行成结汇主力军，引领人民币汇率从6.22连续突破至6.20附近。而今日出炉的居民消费价格指数(CPI)数据对市场影响不大。 （完） (发稿 倪蔚丹；审校 毕晓雯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号