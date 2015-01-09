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市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 16:26 BJT

《汇市简讯》英镑/美元：美国非农报告前，英国多项数据先热身

0803GMT
    
    * 逢高卖出仍是英镑交易真言，据称1.5120/25区域挂有卖单
    * 1.5118是空头回补推动下周四触及的高位，1.5126是联邦公开市场
委员会(FOMC)公布会议记录后所及高点
    * 1.50前方有买单(此水准有期权障碍)，周四汇价跌至18个月低点1.
5034
    * 英国将在0930GMT公布11月工业生产、制造业产出、贸易收支等数
据，工业生产料较前月上升0.2%
    * 制造业产出料上升0.3%，全球商品贸易料录得逆差94亿英镑
    * 美国12月非农就业数据1330GMT出炉，预计就业岗位增加24万个
    (完)
        
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X=
    

 (编译 王兴亚；审校 王洋)
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