《汇市简讯》英镑/美元：美国非农报告前，英国多项数据先热身

0803GMT * 逢高卖出仍是英镑交易真言，据称1.5120/25区域挂有卖单 * 1.5118是空头回补推动下周四触及的高位，1.5126是联邦公开市场 委员会(FOMC)公布会议记录后所及高点 * 1.50前方有买单(此水准有期权障碍)，周四汇价跌至18个月低点1. 5034 * 英国将在0930GMT公布11月工业生产、制造业产出、贸易收支等数 据，工业生产料较前月上升0.2% * 制造业产出料上升0.3%，全球商品贸易料录得逆差94亿英镑 * 美国12月非农就业数据1330GMT出炉，预计就业岗位增加24万个 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 王兴亚；审校 王洋)