《路透晚报》--1月9日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连涨第三日，但周线下跌1.5%

日本股市周五连续第三日上涨，因对美国经济越来越有信心，且欧洲有可能出台大胆的刺激举措。同时，权重股迅销大涨，此前该公司公布强劲季度获利。日经指数涨0.2%收报17,197.73点，稍早曾一度跌至平盘下方 。指数周线下滑1.5%。

--中国股市：沪综指大幅震荡收跌，经济数据不佳致权重股上攻无果

中国股市沪综指大幅震荡后收跌。分析师指出，今日经济数据低于预期，令市场对宽松政策出台有所预期，午后银行与保险等金融股全线爆发，推动沪综指快速拉升，盘中再创近五年半新高，但尾盘大幅跳水翻绿，多数股票出现下跌。沪综指收报3,285.41点，跌8.04点或0.24%，盘中震幅达4.2%；该指数全周累计上涨1.57%，连续第七周上涨。

--香港股市：连涨第三日，因内地放松政策预期重燃

香港股市连续第三日上涨，因中国12月通胀数据令人预期当局或很快放松政策刺激增长。恒生指数收盘升0.4%至23,919.95点，周线上扬0.3%。恒生国企指数涨0.5%，本周下跌1.3%。

--汇市：欧元守在九年低位附近，美非农就业数据公布前美元持坚

欧元徘徊在九年低点附近，因对欧洲央行(ECB)将启动量化宽松举措的预期升温；美元持坚，美国即将公布的非农就业报告可能为美联储加息增添理由。0851GMT，欧元兑美元报1.1803美元，周四曾触及1.1754的九年低点，因交易员益发认为，欧洲央行最快本月就会开始买进欧元区主权债。美元/日圆小跌至119.31。

--欧元债市：欧元区公债收益率持于纪录低点之上，关注稍晚美国就业报告

欧元区公债收益率持于纪录低点之上，稍晚美国将公布非农就业报告，料证实欧美两地的就业状况差距扩大和货币政策前景迥异。德国10年期公债收益率当前在0.50%，比纪录低点高约7个基点。评级较低的公债收益率持平至略降。葡萄牙10年期公债收益率下滑4个基点至2.57%。

--油市：原油期货平盘震荡，但周线恐创七连跌

在美国公布强劲数据，需求前景有所改善后，原油期货持稳，但恐将创连续第七周周线下跌。0835GMT，布兰特原油跌0.03美元，至50.93美元。美国2月原油期货上涨0.21美元，至49美元。

--金市：现货金走高观望美国就业数据，周线有望四周来首次收扬

现货金走高，稍晚将有备受瞩目的美国非农就业报告，金价本周可望创下四周来首度周线收高，主要拜希腊政局不 确定性激发避险买盘，加上中国买需强劲所赐。0831GMT，现货金小涨至每盎司1,211.60美元，但低于周二触及的三周高位1,222.40美元。

--金属期市：伦铜守在四年半低位附近，周线可能四连跌

伦敦期铜几无变动，在四年半低位附近。周线可能第四周下滑，因投资者持续担忧中国需求及欧洲增长疲弱。0837 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.5%至每吨6,136美元，前一日收跌。