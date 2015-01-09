《路透晚报》--1月9日日间新闻摘要（国际版）

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数连涨第三日，但周线下跌1.5%
日本股市周五连续第三日上涨，因对美国经济越来越有信心，且欧洲有可能出台大胆的刺激举措。同时，权重股迅销大涨，此前该公司公布强劲季度获利。日经指数涨0.2%收报17,197.73点，稍早曾一度跌至平盘下方 。指数周线下滑1.5%。
--中国股市：沪综指大幅震荡收跌，经济数据不佳致权重股上攻无果
中国股市沪综指大幅震荡后收跌。分析师指出，今日经济数据低于预期，令市场对宽松政策出台有所预期，午后银行与保险等金融股全线爆发，推动沪综指快速拉升，盘中再创近五年半新高，但尾盘大幅跳水翻绿，多数股票出现下跌。沪综指收报3,285.41点，跌8.04点或0.24%，盘中震幅达4.2%；该指数全周累计上涨1.57%，连续第七周上涨。
--香港股市：连涨第三日，因内地放松政策预期重燃
香港股市连续第三日上涨，因中国12月通胀数据令人预期当局或很快放松政策刺激增长。恒生指数收盘升0.4%至23,919.95点，周线上扬0.3%。恒生国企指数涨0.5%，本周下跌1.3%。
--汇市：欧元守在九年低位附近，美非农就业数据公布前美元持坚
欧元徘徊在九年低点附近，因对欧洲央行(ECB)将启动量化宽松举措的预期升温；美元持坚，美国即将公布的非农就业报告可能为美联储加息增添理由。0851GMT，欧元兑美元报1.1803美元，周四曾触及1.1754的九年低点，因交易员益发认为，欧洲央行最快本月就会开始买进欧元区主权债。美元/日圆小跌至119.31。
--欧元债市：欧元区公债收益率持于纪录低点之上，关注稍晚美国就业报告
欧元区公债收益率持于纪录低点之上，稍晚美国将公布非农就业报告，料证实欧美两地的就业状况差距扩大和货币政策前景迥异。德国10年期公债收益率当前在0.50%，比纪录低点高约7个基点。评级较低的公债收益率持平至略降。葡萄牙10年期公债收益率下滑4个基点至2.57%。
--油市：原油期货平盘震荡，但周线恐创七连跌
在美国公布强劲数据，需求前景有所改善后，原油期货持稳，但恐将创连续第七周周线下跌。0835GMT，布兰特原油跌0.03美元，至50.93美元。美国2月原油期货上涨0.21美元，至49美元。
--金市：现货金走高观望美国就业数据，周线有望四周来首次收扬
现货金走高，稍晚将有备受瞩目的美国非农就业报告，金价本周可望创下四周来首度周线收高，主要拜希腊政局不 确定性激发避险买盘，加上中国买需强劲所赐。0831GMT，现货金小涨至每盎司1,211.60美元，但低于周二触及的三周高位1,222.40美元。
--金属期市：伦铜守在四年半低位附近，周线可能四连跌
伦敦期铜几无变动，在四年半低位附近。周线可能第四周下滑，因投资者持续担忧中国需求及欧洲增长疲弱。0837 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.5%至每吨6,136美元，前一日收跌。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 蔡美珍；审校 张若琪)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号