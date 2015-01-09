更新版 1-中国汇市：大行结汇推升人民币收于一周高位，CPI数据影响有限

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 人民币收创逾一周高位
* 中间价结束四连跌后回升
* 大行客盘结汇力量汹涌
* 短期料在6.2-6.22之间双向震荡 (重发以调整格式(更新收盘报价和评论))
路透北京1月9日 - 中国人民币兑美元即期 周五收创逾一周高位，此前中间价结束四连跌回升。交易员称，年初结汇需求得到释放，中资大行成结汇主力军，引领人民币汇率从6.22连续突破至6.20附近。而今日出炉的居民消费价格指数(CPI)数据对市场影响不大。
他们并称，今日市场承接昨日尾盘结汇汹涌的势头，尾盘因大行结汇完成，人民币有所走弱，但市场供求还是比较均衡，并未发现结售汇有明显异常。整体而言，市场仍会呈现双向震荡的局面，没有单边趋势性走势的迹象，短期汇率可能继续在6.20-6.22附近盘整。
“今天下午买美元人比较多，之前有国开等大行结汇盘在那边撑着，他们走了以后，（美元）就上来一些。”一股份行交易员称。
另一中资大行交易员称，最新出炉的中国CPI和PPI数据对市场没什么影响，下周最新贸易数据估计会有一定的影响力。
中国国家统计局周五公布，12月CPI同比上涨1.5%，与路透调查中值一致；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%，低于路透调查中值-3.1%。这是CPI同比涨幅连续第四个月在2%下方运行，PPI则连续34个月持续为负，并创27个月来最大单月降幅。
全球汇市，欧元周五徘徊在九年低点附近，因市场愈发预期，欧洲央行(ECB)将启动量化宽松举措，且美国即将公布的非农就业报告足够强劲，能为美联储加息增添理由。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2086 6.2145 0.10% 中间价 6.1296 6.1302 0.01% 成交额 172亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.46% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 149 6.2044 6.2193 2015年来即期升贬值幅度 -0.07% 1年期美元/人民币掉期升水 1708.26
离岸人民币市场,北京时间17:10 今日 上日 1年期NDF 6.3120/70 6.325 CNH即期 6.2104/24 6.2178
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号