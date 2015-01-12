《中国债券市场每日交易备忘》--1月12日

--近日市场流传保监会将禁止保险资金为券商融资融券业务提供资金并视其为大利空，上海证券报周一报导称，在上周六由保监会召开的内部会议上，保监会并未直接叫停保险资金输血券商“两融”，而是向与会的保险资产管理公司了解业务情况，并提示相关风险。