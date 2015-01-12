《中国债券市场每日交易备忘》--1月12日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
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一、新债发行：
中国农业发展银行100亿元三年期固息债14:00-15:00招标
农发行100亿元五年期固息债14:00-15:00招标
保利能源控股5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交行和中信银行主承
国都证券8亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，中信建投证券主承
宏图高科 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承
浦发银行15亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8801%
浦发银行28亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8500%
浦发银行15亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8501%
杭州银行10亿元一个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8010%
杭州银行10亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.9500%
杭州银行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9501%
招商银行10亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8501%
招商银行20亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8501%
招商银行20亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.8500%
徽商银行2亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.9501%
徽商银行10亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.9501%
光大银行20亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9000%
光大银行20亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9000%
兴业银行15亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8500%
北京银行15亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.9000%
北京银行15亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9000%
鄞州银行5亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0999%
长沙银行5亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0001%
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二、新债上市：
阜新银行20亿元三年期固息金融债1420037，票面利率5.47%
阜新银行15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息二级资本债1420038，票面利率6.40%
南京银行50亿元10年期发行人选择权(5+5)固息二级资本债1420042，票面利率5.48%
马鞍山农商行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息二级资本债1421013，票面利率6.50%
海口农商行8亿元三年期固息金融债1421015，票面利率5.40%
瑞丰农商行15亿元三年期固息金融债1421016，票面利率5.00%
准格尔旗国资投资17亿元七年期固息债1480604，票面利率6.54%
浙江新昌县投资6亿元七年期固息债1480605，票面利率6.95%
西咸新区泾河新城开发10亿元七年期固息债1480607，票面利率6.89%
天津市旅游控股集团5亿元九个月期超短融011599005，票面利率5.38%
广西建工集团6亿元九个月期超短融011599006，票面利率5.44%
兖矿集团15亿元259天期超短融011580001，票面利率5.35%
湖南富兴集团6亿元一年期短融041563002，票面利率7.00%
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三、缴款：
南方水泥7.5亿元人民币三个月期超短融
昊华能源 8亿元九个月期超短融
河南投资集团3亿元一个月期超短融
营口港务集团12亿元一年期短融
中信证券 50亿元三个月期短融1590001，票面利率4.93%
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四、还本付息：
财政部150亿元三个月期贴现国债149906到期兑付，参考收益率3.5773%
苏州创元投资发展集团5亿元三年期中票1282009到期兑付，票面利率6.63%
天津自来水集团5亿元三年期中票1282011到期兑付，票面利率6.63%
广东明阳风电产业集团10亿元三年期中票1282012到期兑付，票面利率8.50%
浙江恒逸9亿元一年期短融041453002到期兑付，票面利率7.00%
宁波富邦控股集团4亿元一年期短融041453004到期兑付，票面利率8.15%
金红叶纸业集团8亿元一年期短融041454001到期兑付，票面利率7.20%
四川交通投资集团35亿元一年期短融041454002到期兑付，票面利率6.59%
航天电子 1亿元四个月期短融041458068到期兑付，票面利率4.74%
兴业银行10亿元三个月期同业存单111410056到期兑付
兴业银行17亿元一个月期同业存单111410134到期兑付
上海银行10亿元三个月期同业存单111416026到期兑付
南京银行10亿元六个月期同业存单111490005到期兑付
浦发银行10亿元三个月期同业存单111409038到期兑付
兴业银行12.1亿元三个月期同业存单111410057到期兑付
江苏银行10亿元三个月期同业存单111414008到期兑付
中粮集团50亿元九个月期超短融011414002到期兑付，票面利率4.89%
南方航空 30亿元九个月期超短融011452002到期兑付，票面利率5.10%
中国电建 35亿元九个月期超短融011487001到期兑付，票面利率5.10%
吉林森工集团7亿元九个月期短融041460033到期兑付，票面利率5.70%
泉州银行1亿元一个月期同业存单111490268到期兑付
13苏州SMECNⅡ001 051302002付息
12乌经开债 1280004付息
13附息国债01 130001付息
13国开02 130202付息
13国开03 130203付息
13国开04 130204付息
13国开05 130205付息
13豫盛润债 1380006付息
13盘锦高新债 1380007付息
13安顺国资债 1380008付息
13西王MTN1 1382003付息
14滨高新 1480008付息
14东风1A 1489054付息
11国开01 110201付息
11渝城投债 1180007付息
11新余债 1180008付息
12中石油01 1280002付息
12中石油02 1280003付息
12陕汽MTN1 1282006付息
12渝文资MTN1 1282007付息
12云铝MTN1 1282008付息
13湘投金天债 1380009付息
13太仓城投债 1380010付息
13泉州城投债 1380011付息
13滇公路投债 1380012付息
13光明MTN1 1382004付息
13榕交建MTN1 1382005付息
13广汇MTN1 1382006付息
13中原电MTN1 1382007付息
14丰元1A 1489047付息
14丰元1B 1489048付息
01国开21 010221付息
12开元1A4 061201004付息
12开元1B 061201005付息
11筑城投债 1180009付息
11杭工投债 1180010付息
11邹城国资债 1180011付息
11渝轻纺债 1180012付息
11首创集MTN1 1182002付息
11鲁黄金MTN1 1182003付息
11珠水务MTN1 1182004付息
12襄投债 1280005付息
12开滦股MTN1 1282010付息
13开元1A 1330011付息
14开元1A 1489014付息
14开元2A 1489015付息
14开元3A3 1489037付息
14开元3B 1489038付息
14开元4A2 1489060付息
14开元4A3 1489061付息
14开元4B 1489062付息
14开元5A2 1489086付息
14开元5A3 1489087付息
14开元5B 1489088付息
14兴元2A 1489125付息
14兴元2B 1489126付息
14开元6A1 1489155付息
14开元6A2 1489156付息
14开元6A3 1489157付息
14开元6B 1489158付息
14开元7A1 1489181付息
14开元7A2 1489182付息
14开元7A3 1489183付息
14开元7B 1489184付息
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--近日市场流传保监会将禁止保险资金为券商融资融券业务提供资金并视其为大利空，上海证券报周一报导称，在上周六由保监会召开的内部会议上，保监会并未直接叫停保险资金输血券商“两融”，而是向与会的保险资产管理公司了解业务情况，并提示相关风险。
1/18公布12月70个大中城市住宅销售价格月度报告
1/20国民经济运行情况新闻发布会
公布2014全年/四季度国内生产总值 (三季度7.3%)
12月固定资产投资(不含农户) (1-11月15.8%)
社会消费品零售总额 (11月11.7%)
工业增加值 (11月7.2%)
房地产投资和销售情况月度报告
1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月5.3%)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)
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路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。