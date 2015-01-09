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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 16:47 BJT

日本金融：政府批准当前财年追加260亿美元预算，以提振经济

日本政府将把此前预算案剩余资金和已经超出预算预估的税收用于该刺激计划。安倍晋三祭出的大规模货币和财政刺激政策已提振公司获利，尽管整体经济走势艰难。

公司获利增长，帮助当前财年税收较最初预估的50万亿(兆)日圆增加了1.725万亿日圆。这是17年来最高水平，使得政府八年来可以首次较计划削减新债发行量。

日本经济估计在去年最后一季恢复增长，此前连续两季度萎缩。

政府预计，刺激方案能使得日本国内生产总值(GDP)提升0.7个百分点，而民间部门分析师则认为影响不会那么大。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 王丽鑫/王兴亚)
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