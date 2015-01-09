日本金融：政府批准当前财年追加260亿美元预算，以提振经济

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
日本政府将把此前预算案剩余资金和已经超出预算预估的税收用于该刺激计划。安倍晋三祭出的大规模货币和财政刺激政策已提振公司获利，尽管整体经济走势艰难。
公司获利增长，帮助当前财年税收较最初预估的50万亿(兆)日圆增加了1.725万亿日圆。这是17年来最高水平，使得政府八年来可以首次较计划削减新债发行量。
日本经济估计在去年最后一季恢复增长，此前连续两季度萎缩。
政府预计，刺激方案能使得日本国内生产总值(GDP)提升0.7个百分点，而民间部门分析师则认为影响不会那么大。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 王丽鑫/王兴亚)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100