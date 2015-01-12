台湾货币市场：1月12日及本提存期资金预期变化一览表

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透台北1月12日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,036.50亿台币。 --公债99甲1期本金及5息共计807亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --央行发行两年期定存单，金额200亿台币。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)8,479.3亿台币： 01/13 4,205.00亿台币 01/14 2,762.00亿台币 01/15 4,011.00亿台币 01/16 1,116.50亿台币 01/19 2,032.50亿台币 01/20 957.00亿台币 01/21 806.00亿台币 01/22 3,194.00亿台币 01/23 3,571.50亿台币 01/26 2,457.00亿台币 01/27 2,464.50亿台币 01/28 2,270.50亿台币 01/29 14.00亿台币 01/30 19.00亿台币 02/02 6,759.80亿台币 02/03 1,839.00亿台币 --公债还本付息115.321475亿台币。 1/13 100甲2期4息 13.8125亿台币 1/15 102甲2期2息 7亿台币 1/17 103甲1期1息 2.1875亿台币 1/18 89甲7期15息 31.25亿台币 1/20 101甲2期3息 13亿台币 1/20 103甲2期1息 3.948975亿台币 1/22 88甲3期16息 14.1225亿台币 1/28 99甲2期5息 13.5亿台币 1/28 102甲3期2息 10.5亿台币 1/29 103甲3期1息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --1/14：财政部发行182天期104-2期国库券，暂定金额250亿台币，13日标售。 --1/23：财政部发行20年期公债104/2期，预估金额400亿台币，20日标售。 --1/26：汇丰银行发行2.2亿美元30年期零息债。 --2/3：财政部发行91天期104-3期国库券，暂定金额300亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜; 审校 董永年)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。