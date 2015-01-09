更新版 1-台湾数据：12月出口较上年同期意外衰退，油价大跌买气观望

* 12月出口意外衰退，因油价大跌

* 2015年的电子产品年增恐不如去年的13.%，但仍可维持正成长 (新增分析师评论及官员说法)

路透台北1月9日 - 国际油价大跌，矿产品及塑化产品买气观望，令台湾12月出口意外出现年衰退。不过财政部认为，1月出口因去年春节因素基期较低，有望回复正成长。

台湾财政部周五公布，去年12月出口金额较上年同期减2.8%，明显逊于市场预估的升1.50%。

财政部统计处处长叶满足表示，油价在6月达到高峰的每桶108美元，但随后以每月5美元的幅度下跌，到了10月以后跌幅加速到每月下跌10美元。

〞11月底OPEC国家说油不减产以后，(油价)跌得更快，〞叶满足说。不过她也认为，1月因塑化厂商结束岁修，出货的量将会回升，若是油价能够止稳，1月矿产品相关出口金额会止稳。

台新投顾总经分析师王凯民表示，〞油价的影响太大了，对我们的进口和对东协的出口都是大幅影响。〞

他指出，这个影响还要持续一阵子，由于去年第一季的基期比较高，现在看来出口在第一季会步入衰退，经济成长会趋缓。

**靠电子产品撑起半边天**

叶满足说，去年的电子产品、矿产品和电机产品出口表现较佳，而电子产品年增率达到13.5%，表现最活络。

她并提到，今年的电子产品出口年增率若要达到去年的水平恐怕是不太容易，但至少成长的态势不变。

〞还要看新产品和高阶产品推出的速度，像物联网相关需求，它现在产品生命周期很短，功能也愈来愈强大。〞叶满足说。

去年全年电子出口999.9亿美元，年成长13.5%，对全年出口成长贡献3.9个百分点。

区域方面，目前台湾的出口维持〞美洲稳、亚洲平、欧洲冷〞。财政部去年第四季的数字，台湾对美国出口成长二位数，对中国大陆与香港成长2.9%，对欧洲衰退5.6%。

展望未来，叶满足认为，今年农历春节比去年晚，现油价又大跌，对中国大陆的出货拉货时间可能往后 延，出口情势展望可能要到3月才看得清楚。

台湾央行第四季理监事会议决议，将重贴现率维持不变，是连续14季维持利率不变。分析师认为，经济成长温和，但通膨没有走高疑虑，这使得央行升息的时点可能向后延迟。

台湾官方11月底曾预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.50%(今年估3.43%)，而通膨率则走低至0.91%(今年估1.18%)

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

12月年变动率(%) 11月年变动率(%)

整体出口金额 -2.8 +3.7

--中国(含香港) -5.6 -0.3

--美国 +14.6 +11.4

--欧洲 -5.7 +3.7

--日本 -3.2 +3.0

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2014年

12月 -2.8 -12.3 +44.5

11月 +3.7 +5.1 +42.2

10月 +0.7 -1.4 +46.2

9月 +4.7 +0.2 +35.0

8月 +9.6 +14.1 +41.1

7月 +5.8 +9.5 +26.1

6月 +1.2 +7.5 +18.9

5月 +1.4 -2.3 +52.9

4月 +6.2 +5.8 +25.3

3月 +2.0 +7.5 +19.5

2月 +7.9 +4.9 +15.7

1月 -5.3 -15.2 +29.7

注：r为修正值。(完)

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