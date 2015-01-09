欧元债市：欧元区公债收益率持于纪录低点之上，关注稍晚美国就业报告

10年期美债收益率 略高于2%，较可比德债高150个基点。

美国12月就业岗位可能增加24万，将连续第11个月超过20万个岗位，持续时间为1994年以来最长。

“市场等待美国就业数据。不要在当前水平错失购入美债、做空10年期德债的机会，数据发布后利差可能再次拓宽至155个基点以上，”德国商业银行分析师Markus Koch称。

评级较低的欧元区公债收益率持平至略降。葡萄牙10年期公债收益率 下滑4个基点至2.57%，部分市场人士预穆迪会把葡萄牙Ba1评级的展望从稳定上调为正面。(完)

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