路透基点：顶率贷款违约案中受牵累的银行向法院提出赔偿声请

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，兆丰国际 商业银行周五发布新闻稿称，该行已向台北地方法院提起两项声请，要求 顶新国际集团旗下顶率向银行业者作出赔偿。顶率的一笔贷款在去年12月 发生违约。 兆丰商银1月6日向台北一地方法院提起这两个裁定声请，要求对顶率 70亿台币贷款案项下抵押品--位于新北市三重区的一个地块，以及10亿台 币资产实施假扣押。 法院驳回第二项声请，称该地块价值足以偿还顶率截至12月31日的银 行欠款65亿台币。 新闻稿补充称，兆丰商银之所以提出第二项声请，是为确保在该地块 成功拍卖、收益用于偿清贷款之前，向顶率放贷的银行利益得到充分保障 。 虽然地方法院并未正式裁定第一项声请，即对担保品实行假扣押，但 据知情人士称，法院做出批准只是时间早晚问题。 万国法律事务所(Formosa Transnational Attorneys at Law)是银行 业者的代理人。 兆丰商银一位发言人证实，该行将在接下来数天召集其他银行举行会 议，以确定未来采取何种行动，包括在声请被驳回后向法院提起抗告。 同时消息人士称，违约发生后，这笔70亿台币贷款的利率已飙升至较 兆丰的一年期存款利率加码200个基点。此前为较一年期邮政储蓄利率加 码125个基点。 目前顶率的麻烦只是其母公司顶新集团问题的冰山一角，后者亦身陷 食用油丑闻。去年10月，顶率被迫取消一笔185亿台币5.5年期贷款的银团 联贷，因在食用油丑闻爆发后，台湾金融监管当局敦促当地银行勿向顶新 发放新贷款。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号