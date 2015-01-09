路透基点：顶率贷款违约案中受牵累的银行向法院提出赔偿声请

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，兆丰国际 商业银行周五发布新闻稿称，该行已向台北地方法院提起两项声请，要求 顶新国际集团旗下顶率向银行业者作出赔偿。顶率的一笔贷款在去年12月 发生违约。 兆丰商银1月6日向台北一地方法院提起这两个裁定声请，要求对顶率 70亿台币贷款案项下抵押品--位于新北市三重区的一个地块，以及10亿台 币资产实施假扣押。 法院驳回第二项声请，称该地块价值足以偿还顶率截至12月31日的银 行欠款65亿台币。 新闻稿补充称，兆丰商银之所以提出第二项声请，是为确保在该地块 成功拍卖、收益用于偿清贷款之前，向顶率放贷的银行利益得到充分保障 。 虽然地方法院并未正式裁定第一项声请，即对担保品实行假扣押，但 据知情人士称，法院做出批准只是时间早晚问题。 万国法律事务所(Formosa Transnational Attorneys at Law)是银行 业者的代理人。 兆丰商银一位发言人证实，该行将在接下来数天召集其他银行举行会 议，以确定未来采取何种行动，包括在声请被驳回后向法院提起抗告。 同时消息人士称，违约发生后，这笔70亿台币贷款的利率已飙升至较 兆丰的一年期存款利率加码200个基点。此前为较一年期邮政储蓄利率加 码125个基点。 目前顶率的麻烦只是其母公司顶新集团问题的冰山一角，后者亦身陷 食用油丑闻。去年10月，顶率被迫取消一笔185亿台币5.5年期贷款的银团 联贷，因在食用油丑闻爆发后，台湾金融监管当局敦促当地银行勿向顶新 发放新贷款。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)