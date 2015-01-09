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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 17:01 BJT

中国证券：证监会批准上证50ETF期权2月9日起交易，为首个期权试点

路透北京1月9日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五透露，批准上海证交所开展股票期权交易试点，上证50ETF期权品种于2月9日起交易。

邓舸是在周五的证监会例会上作上述表示的。上证50ETF期权将是国内第一只获准交易的期权产品。

中国证监会周五还发布了股票期权交易试点管理办法。（完） (发稿 张晓翀；撰写　林琦; 审校 林高丽)
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