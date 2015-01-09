中国央行：今年货币政策更注重松紧适度，保持流动性合理充裕--央行

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
路透北京1月9日 - 中国人民银行周五表示，2015年继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调；灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。
央行网站刊登的新闻稿显示，2015年要大力推动金融改革开放，采取综合措施确保不发生区域性系统性金融风险。
“加快利率市场化改革，并继续完善人民币汇率形成机制，稳步推进人民币资本项目可兑换。”央行并称，要建立存款保险制度，推进外汇管理体制改革。
央行还指出，继续实施定向调控，引导金融机构盘活存量、用好增量，增加对关键领域和薄弱环节的信贷支持；加大金融对实体经济的支持，进一步降低融资成本。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100