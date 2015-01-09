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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 17:22 BJT

中国央行：今年货币政策更注重松紧适度，保持流动性合理充裕--央行

路透北京1月9日 - 中国人民银行周五表示，2015年继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调；灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

央行网站刊登的新闻稿显示，2015年要大力推动金融改革开放，采取综合措施确保不发生区域性系统性金融风险。

“加快利率市场化改革，并继续完善人民币汇率形成机制，稳步推进人民币资本项目可兑换。”央行并称，要建立存款保险制度，推进外汇管理体制改革。

央行还指出，继续实施定向调控，引导金融机构盘活存量、用好增量，增加对关键领域和薄弱环节的信贷支持；加大金融对实体经济的支持，进一步降低融资成本。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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