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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 07:30 BJT

****敬告客户：路透中文调整部分中国债券报导内容****

亲爱的客户，您好，

路透中文新闻将自1月19日（周一）起，调整部分中国债券报导内容。具体如下：

自1月19日起，中国银行间市场新债招标结果，只报导利率债。信用债招标结果均不再单独出稿。

同时，只有国债招标结果保留更新版，其余利率品种不再做更新版。

以上稿件恢复时间将另行通告。若因稿件调整，给您带来的不便，敬请谅解！如有建议，欢迎致电！（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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