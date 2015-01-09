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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 17:09 BJT

《全球汇市》欧元在九年低位附近徘徊，等待美国非农就业数据

“如果非农就业数据大致符合我们预期的意外大增，将使市场注意力重新回到美联储年中升息一事上，”法国巴黎银行外汇分析师Michael Sneyd称。

“目前而言，市场价格反映的是年中之后，所以美债收益率仍然有很多上涨空间，可持续给美元提供支撑。”

美元指数 小跌0.2%，报92.196，距离2005年高点92.630不远。

“美元指数很可能升越2005年高位。但要远远超越这个高位，可能需要看到(美元及其他货币之间)收益差距进一步扩大，”三菱东京日联银行首席外汇分析师Minori Uchida称。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1801 1.1792 +0.08 -2.45 1.2097

美元/日圆 119.40 119.65 -0.21 -0.23 119.68

欧元/日圆 140.93 141.11 -0.13 -2.65 144.77

美元/瑞郎 1.0174 1.0183 -0.09 +2.34 0.9941

英镑/美元 1.5109 1.5087 +0.15 -2.98 1.5573

美元/加元 1.1839 1.1829 +0.08 +1.90 1.1618

澳元/美元 0.8114 0.8122 -0.10 -0.66 0.8168

新西兰元/美元 0.7805 0.7823 -0.23 +0.10 0.7797

欧元/瑞郎 1.2008 1.2009 -0.01 -0.15 1.2026

欧元/英镑 0.7810 0.7814 -0.05 +0.71 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5120 9.4686 +0.46 +0.46 9.4688

美元/挪威克朗 7.6590 7.6202 +0.51 +2.50 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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