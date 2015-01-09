《全球汇市》欧元在九年低位附近徘徊，等待美国非农就业数据

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
“如果非农就业数据大致符合我们预期的意外大增，将使市场注意力重新回到美联储年中升息一事上，”法国巴黎银行外汇分析师Michael Sneyd称。
“目前而言，市场价格反映的是年中之后，所以美债收益率仍然有很多上涨空间，可持续给美元提供支撑。”
美元指数 小跌0.2%，报92.196，距离2005年高点92.630不远。
“美元指数很可能升越2005年高位。但要远远超越这个高位，可能需要看到(美元及其他货币之间)收益差距进一步扩大，”三菱东京日联银行首席外汇分析师Minori Uchida称。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1801 1.1792 +0.08 -2.45 1.2097
美元/日圆 119.40 119.65 -0.21 -0.23 119.68
欧元/日圆 140.93 141.11 -0.13 -2.65 144.77
美元/瑞郎 1.0174 1.0183 -0.09 +2.34 0.9941
英镑/美元 1.5109 1.5087 +0.15 -2.98 1.5573
美元/加元 1.1839 1.1829 +0.08 +1.90 1.1618
澳元/美元 0.8114 0.8122 -0.10 -0.66 0.8168
新西兰元/美元 0.7805 0.7823 -0.23 +0.10 0.7797
欧元/瑞郎 1.2008 1.2009 -0.01 -0.15 1.2026
欧元/英镑 0.7810 0.7814 -0.05 +0.71 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5120 9.4686 +0.46 +0.46 9.4688
美元/挪威克朗 7.6590 7.6202 +0.51 +2.50 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/田建华/蔡美珍；审校 艾茂林/张涛/白云)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号