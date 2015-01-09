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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 17:37 BJT

表格：英国11月工业生产按月降0.1%，制造业产出升0.7%创4月来最大增幅

路透1月9日 - 英国国家统计局周五公布数据显示，

* 11月工业生产较前月下降0.1%(预估为上升0.2%)，较上年同期增加1.1%(预估为增长1.6%)

* 11月制造业产出较前月增长0.7%，为2014年4月以来最大增幅，较上年同期上升2.7%

以下为详细数据，括号内为前值：

工业生产 11月 10月 (10月前值) 预估

较上月(%) -0.1 -0.3 (-0.1) 0.2

较上年同期(%) 1.1 1.0 (1.1) 1.6

三个月变动(%) 0.4 0.3 (0.4)

制造业产出

较上月(%) 0.7 -0.7 (-0.7) 0.3

较上年同期(%) 2.7 1.7 (1.7) 2.3

三个月变动(%) 0.4 0.5 (0.5)

(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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