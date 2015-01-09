表格：英国11月工业生产按月降0.1%，制造业产出升0.7%创4月来最大增幅

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
路透1月9日 - 英国国家统计局周五公布数据显示，
* 11月工业生产较前月下降0.1%(预估为上升0.2%)，较上年同期增加1.1%(预估为增长1.6%)
* 11月制造业产出较前月增长0.7%，为2014年4月以来最大增幅，较上年同期上升2.7%
以下为详细数据，括号内为前值：
工业生产 11月 10月 (10月前值) 预估
较上月(%) -0.1 -0.3 (-0.1) 0.2
较上年同期(%) 1.1 1.0 (1.1) 1.6
三个月变动(%) 0.4 0.3 (0.4)
制造业产出
较上月(%) 0.7 -0.7 (-0.7) 0.3
较上年同期(%) 2.7 1.7 (1.7) 2.3
三个月变动(%) 0.4 0.5 (0.5)
(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100