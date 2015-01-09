台湾汇市：台币随亚洲货币反弹，美元多头于非农公布前降低部位

* 台币随亚币回升，等候今晚美国非农数据 * 日圆成避险工具，韩元、台币缺乏贬值理由 * 下周实质交易区间暂看31.850-32.000 路透台北1月9日 - 台币兑美元 周五随亚洲货币收升。交易员表示，美国今晚将公布就 业数据，交易盘先降低美元多头部位以趋吉避凶。 汇银人士指出，由于周三发布的12月ADP民间就业人数增加24.1万人，胜过预期，且美国股市已连续两天 大涨，反映出市场对非农数据乐观以对的心态，因此今晚数字若与预期不符，恐将造成市场动荡。 〞要破30万个才算大好，20几万都算符合预期。〞一位公股银行交易员说。 一外商银行交易员说，虽然还是看多美元，但今晚数据影响太大，所以还是先落袋为安。今日进口商见美 元回落，也不急于抢补，以至于台币出现跌深反弹走势。 针对下周，银行交易员认为，相较韩元、人民币，台币这波贬值幅度较大，除非国际美元再出现一波强劲 多头走势，否则台币应该有再弹升的空间，测试去年31.890低位的机率存在。 公股银行交易员则表示，感觉近期国际汇市的焦点放在欧元，日圆则因为市场担忧处在高点的国际股市回 测，成了避险的工具，也使得韩元、台币缺乏贬值的理由。在此情形下，下周台币或许会有续弹的空间，但前 提要看今晚的美国非农数据。 美国非农就业报告将于周五稍晚公布，投资者预计12月非农就业岗位稳步增加24万个。11月为意外大增32 .1万个。 今日台币主要交易区间在31.900-32.983，上日交易区间在31.981-32.001。交易员预估下周台币主交投区 在31.850-32.000。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点自价平转微幅折价；一个月远 汇 尾盘报31.917/31.939左右，上日收在31.975。 台湾股市周五收盘小跌。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超9.68亿台币；上交 易日修正后为买超87.72亿台币。 新兴亚币周五进一步收复失地，韩元领涨，尽管美元兑主要货币持坚，且看好美国就业报告表现强劲的预 期推高了亚股。 本/下周全球重要经济事件与数据包括： 1/9(五)：美国公布12月非农就业数据。 1/12(一)：美国12月就业趋势、韩国12月出口物价和进口物价、美国亚特兰大联储总裁洛克哈特在亚特兰 大扶轮社就货币政策发表讲话； 1/13(二)：台湾央行代财政部标售182天期国库券、美国12月联邦预算、美国11月JOLTS职位空缺数和1月I BD经济乐观指数、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话； 1/14(三)：美国12月进出口价格和12月零售销售、美国11月企业库存、欧元区11月工业生産、美国费城联 储总裁普洛瑟在大费城商会经济展望活动中发表演说、美联储公布经济褐皮书； 1/15(四)：台积电 2014年第四季财报及2015年第一季展望说明会、美国1月纽约及费城联邦储备 银行制造业指数、美国12月最终需求PPI和核心最终需求PPI、韩国央行举行货币政策会议、日本央行地区分行 经理举行季度会议，央行总裁黑田东彦在会议开始发表讲话，该会议将对地区经济状况发布季度报告； 1/16(五)：美国12月CPI、美国12月工业生産、美国1月路透/密西根大学消费者信心指数、美国12月克利 夫兰联邦储备银行CPI、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话、美 国圣路易斯联储总裁布拉德在芝加哥特许金融分析师(CFA)协会就美国经济和货币政策发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.936 32.006 31.900-32.006 32.006 6.63 6.38 元太外汇经纪公司 31.935 32.005 31.900-32.005 32.005 3.41 3.81 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.075/-0.055 -0.060/-0.045 (完)