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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 17:51 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1812 1.1792 +0.17 -2.36 1.2097

美元/日圆 119.40 119.65 -0.21 -0.23 119.68

欧元/日圆 141.03 141.11 -0.06 -2.58 144.77

美元/瑞郎 1.0165 1.0183 -0.18 +2.25 0.9941

英镑/美元 1.5132 1.5087 +0.30 -2.83 1.5573

美元/加元 1.1834 1.1829 +0.04 +1.86 1.1618

澳元/美元 0.8119 0.8122 -0.04 -0.60 0.8168

新西兰元/美元 0.7810 0.7823 -0.17 +0.17 0.7797

欧元/瑞郎 1.2009 1.2009 +0.00 -0.14 1.2026

欧元/英镑 0.7805 0.7814 -0.12 +0.64 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4869 9.4686 +0.19 +0.19 9.4688

美元/挪威克朗 7.6389 7.6202 +0.25 +2.23 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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