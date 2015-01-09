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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 17:37 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月9日

路透香港1月9日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    113.83亿元人民币（已用12.4%）     96.98亿元人民币（已用7.6%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中信证券                   550,078,843      102,984,950        653,063,793
   2    中国平安                   411,666,808      217,781,528        629,448,335
   3    大秦铁路                   133,345,350      104,918,987        238,264,338
   4    招商银行                    63,777,365      108,026,734        171,804,099
   5    保利地産                    48,816,131      122,365,439        171,181,570
   6    浦发银行                    59,234,397       93,827,064        153,061,461
   7    上海机场                   150,807,161        1,756,928        152,564,089
   8    工商银行                   104,379,501       41,409,469        145,788,970
   9    兴业银行                   127,199,316       16,737,891        143,937,207
  10    中国银行                    34,434,676       84,895,336        119,330,012
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    金鹰商贸集团                  135,720,510         819,620      136,540,130
   2    中信证券                       59,916,925      46,266,475      106,183,400
   3    中国北车                       86,835,750      12,799,410       99,635,160
   4    中海油田服务                   60,201,480       5,666,160       65,867,640
   5    上海电气                       42,771,940      12,818,440       55,590,380
   6    东方电气                       23,259,204      28,688,576       51,947,780
   7    中国银行                       37,618,240      12,598,980       50,217,220
   8    洛阳钼业                       42,262,510       7,088,570       49,351,080
   9    中国平安                       28,762,425      20,573,525       49,335,950
  10    兖州煤业股份                   34,058,300      14,360,160       48,418,460
 
     （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here(20150109)C.pdf)
    

 (整理 雷美珍; 审校 黄凯)
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