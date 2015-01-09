表格：沪港通市场数据摘要--1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月9日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港通市场 数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 113.83亿元人民币（已用12.4%） 96.98亿元人民币（已用7.6%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中信证券 550,078,843 102,984,950 653,063,793 2 中国平安 411,666,808 217,781,528 629,448,335 3 大秦铁路 133,345,350 104,918,987 238,264,338 4 招商银行 63,777,365 108,026,734 171,804,099 5 保利地産 48,816,131 122,365,439 171,181,570 6 浦发银行 59,234,397 93,827,064 153,061,461 7 上海机场 150,807,161 1,756,928 152,564,089 8 工商银行 104,379,501 41,409,469 145,788,970 9 兴业银行 127,199,316 16,737,891 143,937,207 10 中国银行 34,434,676 84,895,336 119,330,012 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 金鹰商贸集团 135,720,510 819,620 136,540,130 2 中信证券 59,916,925 46,266,475 106,183,400 3 中国北车 86,835,750 12,799,410 99,635,160 4 中海油田服务 60,201,480 5,666,160 65,867,640 5 上海电气 42,771,940 12,818,440 55,590,380 6 东方电气 23,259,204 28,688,576 51,947,780 7 中国银行 37,618,240 12,598,980 50,217,220 8 洛阳钼业 42,262,510 7,088,570 49,351,080 9 中国平安 28,762,425 20,573,525 49,335,950 10 兖州煤业股份 34,058,300 14,360,160 48,418,460 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20150109)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号