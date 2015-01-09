更新版 1-香港个股：长实与和黄重组以划清地产及非地产业务，释放实际价值

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(新增细节和记者会内容)
路透香港1月9日 - 由香港首富李嘉诚控制的长实 与和黄 周五公布历来最大规模内部重组方案，将两家公司的资产重新划分成为地产与非地产，为股东释放实际价值，预期整个方案大约于今年上半年完成。
现时李嘉诚透过李氏家族信托为长实的控股股东，而长实持有和黄49.97%的股权。合并重组将会简化股权架构，并解决业务重叠问题。
李嘉诚在记者会上称，“（我）将来实有日退休，条路轨帮佢铺好，令到公司基础更好...接棒的人同所有行政人员更容易经营。”
新成立的长江和记实业有限公司（简称“长和”）将持有长实及和黄的所有非房地产业务，包括港口及相关服务、电讯、零售、基建、能源和动产租赁业务（飞机租赁），并取代长实继续以“0001.HK”的股份代号上市。
**合并后房地产年固定收入达百亿港元**
另一间新成立的长江实业地产有限公司（简称“长地”）将持有长实及和黄在香港、中国内地及海外的房地产业务，包括约1,700万平方尺的收租物业、1.58亿平方尺的可供发展土地储备，以及1.46万个酒店房间，并将以实物分派方式分拆上市。
李嘉诚说，这家房地产公司未来每年将会有100亿港元的固定收入。
这个架构令和黄不再被间接持有，有助消除和黄之控股公司折让。公告显示，按长实于1月7日收市价计算，其股份价值较其资产净值折让约23%，或约870亿港元差异，当中包含和黄的控股公司折让。
李嘉诚形容此次重组是本集团历史上的重要里程碑，有利提升股东价值。他说，“是次交易有助消除控股公司折让，从而为股东释放公司实际价值。同时，由于长和及长地的业务界定清晰，有助投资者对集团相关业务作出进行更准确的投资分析，价值可望进一步提升。”
**冀增加派息**
他并表示，希望在重组后两家公司的派息会增加，公司前途更好。
＂2015年（派多少）现在我不敢讲，但我希望派多些。＂李嘉诚说。
长实及和黄副主席李泽钜表示，控股公司折让这问题困扰公司多时，直到过去一年开设管理层想到用现时提出的方案进行重组。
＂所以大家都很开心，是去年下半年才想得通。＂李泽钜说。
并购方案完成后，李氏家族信托和李氏家族将继续作为长和的控股股东，持股比例为30.15%。
现时长实与和黄市值合计6,617亿港元。旗下上市公司包括长江基建 、电能实业 、港灯 、和电香港 、加拿大赫斯基能源 、和记港口信托 等。
根据重组方案，长实股东将就其持有的每一股长实股份获得一股长和股份，和黄股东每一股可获得0.684股长和股份。完成后，所有合资格长和股东将就其持有一股长和股份获得一股长地股份，换股比率按长实及和黄截至1月7日为前五个交易日平均收市价厘定，不含任何溢价。
此次重组还涉及赫斯基的股份交换。和黄现时持有赫斯基的33.97%股权。并购方案完成后，长和亦将持有额外6.24%的赫斯基股权，该赫斯基股权将由和记黄埔集团从李氏家 族信托收购，并以新发行的长和股份作为支付代价。（完）
(记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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