更新版 1-中国央行：今年货币政策更注重松紧适度，继续定向调控

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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* 央行：运用各种工具组合保持流动性合理充裕
* 加快利率市场化，推进人民币资本项目可兑换
* 确保不发生区域性系统性金融风险
路透北京1月9日 - 中国人民银行周五表示，2015年将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调；继续实施定向调控，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕。
央行网站刊登的2015年工作会议新闻稿显示，要大力推动金融改革开放，采取综合措施确保不发生区域性系统性金融风险。
“加强和改善宏观审慎管理，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。”央行并称，要继续实施定向调控，引导金融机构盘活存量、用好增量，增加对关键领域和薄弱环节的信贷支持。
针对长期居高不下的融资成本，央行称将加大金融对实体经济的支持，进一步降低融资成本。
央行还提出要加快推进金融改革开放。“加快利率市场化改革，并继续完善人民币汇率形成机制，稳步推进人民币资本项目可兑换。”央行并称，要建立存款保险制度，推进外汇管理体制改革，扩大人民币跨境使用。
而在防范风险方面，央行表示要采取综合措施确保不发生区域性系统性金融风险，提升金融服务和管理水平，并深入参与国际经济金融政策协调和规则制定。
中国央行2014年两次实施定向降准，并于11月非对称下调存贷款基准利率。最新路透调查显示，中国金融机构固定收益部门对一季度仍有较强降息降准预期。
中国国家统计局稍早公布，去年12月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略回升但仍低位徘徊，全年涨幅亦远低于政府控制目标。 (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号