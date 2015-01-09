标题新闻：欧洲央行执委科尔称，欧洲央行所持希腊债务不可重组

标题新闻：4月ECB购买德债较计划允许规模低约4亿欧元，表明德债供应短缺，或促使央行缩减购债
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
香港，2017年5月9日—标普全球评级今日发表报告《加强风险防控对中国保险业有何影响》表示，保监会最近推出的若干措施，凸显保险行业风险敞口增加、整个金融行业系统性风险上升。