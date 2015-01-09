《中国债市每日综述》现券及IRS未脱震荡，下周关注资金面及信贷数据

* 现券及IRS未脱震荡走势，盘中反复

* 因信贷数据偏低传言及国债期货波幅较大

* 流动性仍宽，但下周IPO影响仍有不确定性

路透上海1月9日 - 中国银行间市场周五现券及利率互换(IRS)振幅虽略有扩大，不过仍未脱震荡走势；有关12月新增信贷偏低的传言以及国债期货盘中波幅较大，现券盘中表现反复，但仍无明确方向感。

交易员指出，尽管流动性仍宽，但下周IPO密集登场对资金面的影响尚有不确定性，且下周就将公布12月金融数据，短期债市仍待进一步指引。

“现券开盘先跌两个(基)点，后来向上4-5个点，午盘又回来一些，全天波动5个点以内吧，”上海一银行交易员称。

他并谈到，相对现券而言，IRS波幅更小，而近日股市波动加剧，对债市也难免有一定影响，而目前看来两者的相关性并没有明显规律。

华东一银行交易员表示，目前多空僵持局面仍待消息面的进一步动向打破，“这一会儿上一会儿下的，感觉还是没什么方向。”

中国人民银行周五表示，2015年继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调；灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

国债期货主力合约TF1503 今日探低后缩减大部分跌幅，收报96.684元人民币，较上日结算价跌0.044元或0.05%。

现券方面，剩余期限约9.62年的国开行固息债140222券最新成交对应收益率 为4.04%，上日为4.0501%。

**流动性仍稳，七天资金需求增多**

银行间市场周五早盘回购利率 隔夜品种小跌，七天及14天微涨。交易员表示，新股密集申购在即，除跨IPO申购周期的14天期限资金缺口有增无减外，今日场内七天期限品种需求较上日明显增多。

他们指出，从资金拆借情况来看，流动性收紧迹象尚不明显，下周新股申购扰动或比较有限，不过仍需谨慎关注。

“隔夜很松，七天需求很大，14天借的人也多，”上海一银行交易员称，主要还是新股的原因。

她并指出，盘中今日感觉七天期限需求胜过14天，毕竟两个期限价格相差近100点，不排除机构对新股申购之后资金面并无很大担忧，所以缩短拆借期限的可能；长期资金方面，早间一个月以上的长期限资金就仅成交不到50笔。

中国证监会本周下发的20家首次公开发行（IPO）企业发行批文，这些公司网上网下申购日集中在下周。至此，证监会去年6月宣布的“百家发行”计划已基本收官。欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选

“看这个情形，下周新股影响应该还好吧，”华南另一银行交易员认为，拆借14天期限品种的机构应该是在考虑新股之后的月度缴税对资金面的影响。

央行公开市场本周仍无动作，至此“零操作”已持续一个半月。分析人士表示，去年底财政存款投放后资金面重回充裕，进一步降低央行公开市场操作必要性；面对下周新股申购带来时点性冲击，通过逆回购等公开方式操作的可能性并不大。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,769.08亿元，较上日的10,455.72亿元；其中，隔夜品种成交7,453.01亿元，上日为8,380.39亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7564 2.8102 -5.38 7,453.01

七天 3.7589 3.7292 +2.97 1,403.45

14天 4.7895 4.7094 +8.01 512.83

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.5100 0.6050 -9.50 --

七天 4.6100 3.2700 +134.00 --

14天 5.0000 4.1550 +84.50 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8300 2.8800 -5.00 --

七天 3.8000 3.7400 +6.00 --

14天 4.8000 4.7500 +5.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8050 2.8300 -2.50 --

七天 3.7380 3.7450 -0.70 --

三个月 4.9250 4.9630 -3.80 --