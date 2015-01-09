欧洲个股：戴姆勒称2014年汽车销售上升11.4%，在中国销量大增30%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透法兰克福1月9日 - 戴姆勒 表示2014年汽车销售数量增加11.4%，达到创纪录的1,739,854辆，因中国销量跳增30%以及梅赛德斯-奔驰品牌紧凑型车注册量上升25%。
梅赛德斯-奔驰品牌连续第四年创下纪录销售量，受助于CLA轿跑、GLA运动型车(运动休旅车，SUV)等紧凑型新车及新款C级和S级轿车。
戴姆勒称，梅赛德斯-奔驰品牌在2014年每个月份都创下纪录销量，包括A、B、CLA和GLA系的紧凑型车销售数字增加25%至463,152辆。
Smart品牌销量下跌11%，因旧款车型逐步被市场淘汰。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号