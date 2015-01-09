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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 18:14 BJT

日本经济：电子企业计划提高国产产品比例，因日圆贬值

夏普 发言人称，该公司也计划提高LCD电视和冰箱在国内生产的比例，以抵御日圆疲弱的影响。

Panasonic 考虑是否要提高国内生产比例已有一段时间。美元/日圆每升高1日圆，其白色家电部门营业收入就下降18亿日圆，因为该部门产品主要在海外生产，而在日本出售。

不过，目前还没有公司表示日圆疲软影响之大，已足以支持在国内大举投资建新厂或生产线。

“在日本出售的大部分白色家电都从中国进口，所以很自然地，在日圆下跌情况下，我们会看到更多产品将在日本制造，”Panasonic社长津贺一宏在本周拉斯维加斯的消费电子展(CES)上称。

他补充说，“不过这次转变的被动意味多于主动。”(完) (编译 王丽鑫/朱晓军；审校 白云/王兴亚)
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