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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 16:59 BJT

台湾债市：103/13期10年公债中，票券业卖超5亿台币

路透台北1月12日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/
13 交易资料如下：(单位：亿台币)
  
    10年公债103/13期：  
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     42.00     37.50        +4.50
     票券业         0      5.00        -5.00
     证券业     17.00     16.50        +0.50
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