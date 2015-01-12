重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(1月5日-9日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周小幅走弱0.07%，2015年来第一周即迎来中间价连续四连 跌创逾一个月新低，加上强势美元和境内外套利盘，共同助推人民币汇市继续走弱，但本周 后两天，大行结汇汹涌而来，令本周跌幅有所收窄，市场关注即将公布的非农就业报告，看 能否为美联储加息增添理由。人民币即期本周五收报6.2086元。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周仍无动作，至此“零操作”已持续一个半月。分析人士表示，去 年底财政存款投放后资金面重回充裕，进一步降低央行公开市场操作必要性；面对下周新股 申购带来时点性冲击，通过逆回购等公开方式操作的可能性并不大。 业内人士并指出，央行暂不希望释放宽松政策再引发市场波动，短期维持预期稳定仍为 主要目标，同时亦视乎即将公布的经济数据相机而动，而通过定向工具提供流动性支持仍为 应对资金时点紧张首选，预计春节前夕资金面整体仍以维持平衡为主。 债市: --银行间市场当周基本维持震荡走势，资金面未受例行缴准影响继续向好，但随后新一轮 IPO来袭，并将于下周大规模登场，流动性不确定性增加，而消息面也相对平淡，不过周五 有传言称12月新增信贷偏低，新的一周债市仍待资金面变化以及即将发布的12月金融数据提 供更多指引。 票据: --中国票据市场当周转贴利率先跌后涨，不过整体而言，仍较元旦前水平有所下行。目前 处于年初，信贷规模压力相对有限，而下周开始有密集的新股发行，资金面变化成为市场关 注焦点。 交易员预计，出于流动性担忧，短期内票据价格大幅走低空间不大。而从长远来看，同 业存款计入一般存款提升银行扩大资产负债规模兴趣，票据需求有望因此增加，价格向下可 能性居多。 股市: --当周沪综指 大幅震荡，本周累计上涨1.57%。增量资金仍在源源不断流入A股市 场，但新一批新股密集发行消息刺激大盘蓝筹股出现短暂休整，股指震荡亦加剧，周五沪综 指 收在3,285.41点。 期市: --沪铜当周大幅下跌3.38%，结束此前连续两周升势。油价不振，中国买家在等待价格进 一步下滑，投资者担忧中国需求及欧洲增长疲弱，均带动铜价持续下跌。且全球经济未显露 改善迹象，铜价反弹难。沪铜主力合约 周五收报每吨44,250元。 --沪金当周小幅上升1.47%，为连续第二周上扬。希腊政局不确定性引发的避险买需，油 价企稳等支撑黄金本周上扬。交易员在等候美国今日稍晚非农就业报告的出炉，以研判美国 经济力道。若数据强劲，将打压黄金的风险对冲魅力。沪金主力合约 周五收报245 .15元。(完) (整理 边竞/李宏薇/李文科; 审校 杨淑祯)