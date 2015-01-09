《汇市简讯》欧元/瑞郎反弹有限，接近瑞士央行所设底线

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
1007GMT * 反弹有限，只是从1.2009低点反弹至1.2013 * 疑似干预继续支撑欧元/瑞郎 * 传言称在1.2008有大型买单，在1.2005-04有更多 * 预计变动不大，瑞士央行料继续托底 * 图表：link.reuters.com/gys73w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100