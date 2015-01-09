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市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 18:14 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎反弹有限，接近瑞士央行所设底线

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    * 反弹有限，只是从1.2009低点反弹至1.2013
    * 疑似干预继续支撑欧元/瑞郎
    * 传言称在1.2008有大型买单，在1.2005-04有更多
    * 预计变动不大，瑞士央行料继续托底
    * 图表：link.reuters.com/gys73w
    (完)
    
      
    
      
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 (编译 张涛；审校 蔡美珍)
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