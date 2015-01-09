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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 18:26 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跟随沪胶涨势收高，但周线下跌逾3%

交易商称，马来西亚和泰国部分橡胶产区遭遇洪灾，使得产量减少，市场也受此因素的支撑。

马来西亚一名高层政府官员上个月表示，马国12月橡胶产量可能减少约3万吨。最大产胶国和出口国泰国并没有可用的估计数字，但交易商说，部分重要橡胶种植区都受到影响。

“不过由于油价和其他大宗商品价格下滑，整体市场人气仍偏弱，”Tazawa说。

上海期交所主力5月期胶合约 上涨25元人民币，收报每吨13,250元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤145.00美分，涨0.6美分。

由于日本周一为国定假日，当天TOCOM将休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 高琦/蔡美珍/张若琪)
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