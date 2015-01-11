重温稿-中国新股：证监会称539家待审新股因财务资料过有效期而中止审查

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透北京1月9日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，若首次公开发行（IPO）企业的申请文件中记载的财务资料已过有效期的，将中止审查，目前共有539家IPO申请企业因财务资料过期而中止审查。这意味着A股市场新股发行压力短期内可能后移。
他在每周的新闻例会上表示，截止周四（8日），证监会已受理且预先披露的拟IPO企业共有647家，其中已过会企业32家，未过会企业615家。在未过会企业中，属于正常审核状态企业56家，中止审查企业559家，其中539家企业因财务资料过期而中止审查。
他说，因财务资料过期而中止审查的企业，在更新财务资料时应一并提交恢复审查的申请，履行法定程序后即可恢复审查。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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