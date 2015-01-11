重温稿-中国央行：今年货币政策更注重松紧适度，继续定向调控

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
* 央行：运用各种工具组合保持流动性合理充裕
* 加快利率市场化，推进人民币资本项目可兑换
* 确保不发生区域性系统性金融风险
路透北京1月9日 - 中国人民银行周五表示，2015年将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调；继续实施定向调控，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕。
央行网站刊登的2015年工作会议新闻稿显示，要大力推动金融改革开放，采取综合措施确保不发生区域性系统性金融风险。
“加强和改善宏观审慎管理，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。”央行并称，要继续实施定向调控，引导金融机构盘活存量、用好增量，增加对关键领域和薄弱环节的信贷支持。
针对长期居高不下的融资成本，央行称将加大金融对实体经济的支持，进一步降低融资成本。
央行还提出要加快推进金融改革开放。“加快利率市场化改革，并继续完善人民币汇率形成机制，稳步推进人民币资本项目可兑换。”央行并称，要建立存款保险制度，推进外汇管理体制改革，扩大人民币跨境使用。
而在防范风险方面，央行表示要采取综合措施确保不发生区域性系统性金融风险，提升金融服务和管理水平，并深入参与国际经济金融政策协调和规则制定。
中国央行2014年两次实施定向降准，并于11月非对称下调存贷款基准利率。最新路透调查显示，中国金融机构固定收益部门对一季度仍有较强降息降准预期。
中国国家统计局稍早公布，去年12月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略回升但仍低位徘徊，全年涨幅亦远低于政府控制目标。 (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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