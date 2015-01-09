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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 18:57 BJT

国际油市：380-cst燃料油价格上涨，但本周仍跌9%

路透新加坡1月9日 - 路透数据显示，380-cst燃料油周五连续第二个交易日上涨，但仍较上周收低9%，追
随原油市场跌势。
    
    380-cst燃料油周五报每吨277.51美元，较前一日上涨1.67美元。
    
    印度石油公司(Indian Oil Corp)标售约4万吨船期为2月1-4日的180-cst燃料油，价格为较IOC定价公式贴
水23-25美元。
    
    韩国的East West Power以每吨较新加坡现货报价升水18.47美元的价格，从Hanwha手中买入5万吨高硫燃
料油。船期为1月22-26日，到岸地为蔚山。
    
    目前市场上的现货价格已低于远期，为2009年来首次，这给予贸易商现在买入的理由。
    
    380-cst燃料油1月/2月价差周五报平价至贴水0.25美元之间。
    
    1月7日止当周新加坡燃料油库存增长6.5%至15周高位2,089.7万桶。
    
    现货市场未有交易达成。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘          
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 (编译 王洋; 审校 田建华)
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