国际油市：380-cst燃料油价格上涨，但本周仍跌9%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡1月9日 - 路透数据显示，380-cst燃料油周五连续第二个交易日上涨，但仍较上周收低9%，追 随原油市场跌势。 380-cst燃料油周五报每吨277.51美元，较前一日上涨1.67美元。 印度石油公司(Indian Oil Corp)标售约4万吨船期为2月1-4日的180-cst燃料油，价格为较IOC定价公式贴 水23-25美元。 韩国的East West Power以每吨较新加坡现货报价升水18.47美元的价格，从Hanwha手中买入5万吨高硫燃 料油。船期为1月22-26日，到岸地为蔚山。 目前市场上的现货价格已低于远期，为2009年来首次，这给予贸易商现在买入的理由。 380-cst燃料油1月/2月价差周五报平价至贴水0.25美元之间。 1月7日止当周新加坡燃料油库存增长6.5%至15周高位2,089.7万桶。 现货市场未有交易达成。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号