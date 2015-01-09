东南亚股市：菲律宾股市刷新纪录收盘高位，连涨三周

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透曼谷1月9日 - 周五菲律宾股市 创收盘纪录高位，因外资 流入提振一些大盘股，而多数东南亚股市追随亚洲整体趋势延续涨势，稍 晚美国将公布非农就业数据。 菲律宾股市收高0.48%，报7,402.72点，超越5月15日所创的此前纪录 收盘高位7,392.20点。 本周该国股市收高2.4%，为连续第三周上涨。 在交投活跃的股票中，Metropolitan Bank & Trust 收高1. 6%，SM Investment 上涨1.3%。证券交易所数据显示，外资带动 买盘。 越南股市 本周收高4.4%，连续第三周上涨。泰国股市 上涨2.1%，为五周来首次周度上涨。 新加坡股市 、马来西亚股市 和印尼股市 本周 分别下跌1%、1.2%和0.5%。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 408.18 0.88 +0.22 -0.63 410.77 新加坡 3338.44 -6.67 -0.20 -0.79 3365.15 马来西亚 1732.44 4.38 +0.25 -1.64 1761.25 泰国 1529.42 7.80 +0.51 +2.12 1497.67 印尼 5216.67 4.84 +0.09 -0.20 5226.95 菲律宾 7402.72 35.09 +0.48 +2.38 7230.57 越南 569.73 16.26 +2.94 +4.42 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 王洋)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号