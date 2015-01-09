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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 19:16 BJT

东南亚股市：菲律宾股市刷新纪录收盘高位，连涨三周

路透曼谷1月9日 - 周五菲律宾股市 创收盘纪录高位，因外资
流入提振一些大盘股，而多数东南亚股市追随亚洲整体趋势延续涨势，稍
晚美国将公布非农就业数据。
    
    菲律宾股市收高0.48%，报7,402.72点，超越5月15日所创的此前纪录
收盘高位7,392.20点。
    
    本周该国股市收高2.4%，为连续第三周上涨。
    
    在交投活跃的股票中，Metropolitan Bank & Trust 收高1.
6%，SM Investment 上涨1.3%。证券交易所数据显示，外资带动
买盘。
    
    越南股市 本周收高4.4%，连续第三周上涨。泰国股市 
上涨2.1%，为五周来首次周度上涨。
    
    新加坡股市 、马来西亚股市 和印尼股市 本周
分别下跌1%、1.2%和0.5%。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   408.18     0.88   +0.22  
 -0.63   410.77
    新加坡                   3338.44    -6.67   -0.20  
 -0.79  3365.15
    马来西亚                  1732.44     4.38   +0.25  
 -1.64  1761.25
    泰国                      1529.42     7.80   +0.51  
 +2.12  1497.67
    印尼                      5216.67     4.84   +0.09  
 -0.20  5226.95
    菲律宾                     7402.72    35.09   +0.48  
 +2.38  7230.57
    越南                        569.73    16.26   +2.94  
 +4.42   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
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    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 田建华; 审校 王洋)
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