重温稿-中国外汇：今年加快资本项目可兑换，健全外债和资本流动管理体系--外管局

路透北京1月9日 - 中国国家外汇管理局周五称，2015年要加快推进资本项目可兑换，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，大力发展外汇市场，并建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系。

刊登在外管局网站上的新闻稿指出，外管局要继续推动外汇管理简政放权；坚守风险底线，加强跨境资金流动监测预警和风险应对，并加快构建宏观审慎框架下的外债和资本流动管理体系。