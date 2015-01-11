重温稿-中国外汇：今年加快资本项目可兑换，健全外债和资本流动管理体系--外管局

标题新闻：日本财务大臣麻生太郎称全球经济在改善前景更光明，但不能自满因美国政策存不确定性
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路透北京1月9日 - 中国国家外汇管理局周五称，2015年要加快推进资本项目可兑换，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，大力发展外汇市场，并建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系。
刊登在外管局网站上的新闻稿指出，外管局要继续推动外汇管理简政放权；坚守风险底线，加强跨境资金流动监测预警和风险应对，并加快构建宏观审慎框架下的外债和资本流动管理体系。
外管局强调，坚持高压态势，严厉打击外汇领域违法违规行为；并推进外汇储备创新运用，进一步完善外汇储备经营管理。（完）
更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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