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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 19:26 BJT

国际油市：亚洲柴油受到新加坡买盘的支撑，兴隆大笔卖出

路透新加坡1月9日 - 亚洲柴油价格周五寻获一定的支撑，一些公司在普氏交易窗口从兴隆手中购入船货
。
    
    路透数据显示，托克、BP和Winson Oil买入65万桶含硫500ppm的柴油，帮助该级别柴油较新加坡报价的升
水上涨2-4美分。
    
    印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)以每桶较中东报价升水1.10美元的价格，向
联合石化出售了6万吨含硫500ppm的2月初柴油。
    
    交易员表示，MRPL还以每桶较新加坡报价贴水1.20美元的价格，向壳牌出售了4万吨航煤。
    
    台塑石化在现货市场上出售更多柴油，之前其已经出售了一艘10ppm柴油。
    
    本周来自中航油的需求支撑了航煤，这可能表明春节前中国的需求将增长。
    
    新加坡现货市场上，有三笔柴油交易达成。
    
    兴隆以每桶较1月23-29日新加坡平均报价升水0.10美元的价格，向托克出售25万桶含硫500ppm的船货，船
期为1月24-28日。
    
    兴隆以每桶较1月28-2月3日新加坡平均报价贴水0.20美元的价格，向BP出售15万桶含硫500ppm的船货，船
期为1月29日-2月2日。
    
    兴隆以每桶较2月3-9日新加坡平均报价贴水0.20美元的价格，向Winson Oil出售25万桶含硫500ppm的船货
，船期为2月4日-2月8日。(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 田建华)
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