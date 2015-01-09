国际油市：亚洲柴油受到新加坡买盘的支撑，兴隆大笔卖出

路透新加坡1月9日 - 亚洲柴油价格周五寻获一定的支撑，一些公司在普氏交易窗口从兴隆手中购入船货 。 路透数据显示，托克、BP和Winson Oil买入65万桶含硫500ppm的柴油，帮助该级别柴油较新加坡报价的升 水上涨2-4美分。 印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)以每桶较中东报价升水1.10美元的价格，向 联合石化出售了6万吨含硫500ppm的2月初柴油。 交易员表示，MRPL还以每桶较新加坡报价贴水1.20美元的价格，向壳牌出售了4万吨航煤。 台塑石化在现货市场上出售更多柴油，之前其已经出售了一艘10ppm柴油。 本周来自中航油的需求支撑了航煤，这可能表明春节前中国的需求将增长。 新加坡现货市场上，有三笔柴油交易达成。 兴隆以每桶较1月23-29日新加坡平均报价升水0.10美元的价格，向托克出售25万桶含硫500ppm的船货，船 期为1月24-28日。 兴隆以每桶较1月28-2月3日新加坡平均报价贴水0.20美元的价格，向BP出售15万桶含硫500ppm的船货，船 期为1月29日-2月2日。 兴隆以每桶较2月3-9日新加坡平均报价贴水0.20美元的价格，向Winson Oil出售25万桶含硫500ppm的船货 ，船期为2月4日-2月8日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)