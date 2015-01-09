国际油市：亚洲柴油受到新加坡买盘的支撑，兴隆大笔卖出

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡1月9日 - 亚洲柴油价格周五寻获一定的支撑，一些公司在普氏交易窗口从兴隆手中购入船货 。 路透数据显示，托克、BP和Winson Oil买入65万桶含硫500ppm的柴油，帮助该级别柴油较新加坡报价的升 水上涨2-4美分。 印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)以每桶较中东报价升水1.10美元的价格，向 联合石化出售了6万吨含硫500ppm的2月初柴油。 交易员表示，MRPL还以每桶较新加坡报价贴水1.20美元的价格，向壳牌出售了4万吨航煤。 台塑石化在现货市场上出售更多柴油，之前其已经出售了一艘10ppm柴油。 本周来自中航油的需求支撑了航煤，这可能表明春节前中国的需求将增长。 新加坡现货市场上，有三笔柴油交易达成。 兴隆以每桶较1月23-29日新加坡平均报价升水0.10美元的价格，向托克出售25万桶含硫500ppm的船货，船 期为1月24-28日。 兴隆以每桶较1月28-2月3日新加坡平均报价贴水0.20美元的价格，向BP出售15万桶含硫500ppm的船货，船 期为1月29日-2月2日。 兴隆以每桶较2月3-9日新加坡平均报价贴水0.20美元的价格，向Winson Oil出售25万桶含硫500ppm的船货 ，船期为2月4日-2月8日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号