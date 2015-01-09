马来西亚期市：棕榈油期货下跌，但本周连续第三周上涨

路透吉隆坡1月9日 - 周五马来西亚棕榈油期货出现四日来首次下降 ，因马币(林吉特)汇价持稳且投资者了结获利，不过对于降雨增多可能限 制产量的担忧帮助棕榈油合约连续第三周上涨。 周五马来西亚气象局发布彭亨和柔佛州的大雨预警。 气象局还预测沙巴州以及沙捞越州部分地区有大雨和强风，这是马来 西亚棕榈油产量最大的两州，产量约占全国一半。 本周对于降雨天气可能给马来西亚带来新一轮洪水的担忧提振棕榈油 价格，但是也引发对棕榈油质量的担忧。 吉隆坡一外资大宗商品经纪公司的交易员称，“交易商都是乌云罩顶 。” 指标3月棕榈油合约 收低0.9%，报每吨2,348马币，为周一以 来首次下跌，盘中交易区间为2,341马币至2,383马币之间。 总成交量为40,857口，高于均值的35,000口。 本周指标合约上涨2.8%，周四创出近半年最高。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 王洋)