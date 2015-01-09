欧洲央行：正在考虑双轨制量化宽松计划，涉及风险分担--消息

另一位央行消息人士称，其中讨论的一个选项是欧洲央行将购买总量中的一定份额，为防止违约，风险将由各国央行依据其资本份额来承担。

剩余的部分将由各国央行购买，但风险要自担。

“周三对此提议没有原则性的反对。”这位消息人士称，“这可能是个选项，德国央行可能会同意。”不过这位消息人士还言道，尚无决议，且仍接受讨论。

“这只是个选项，且仍在讨论中，可能按这个方向走，但是尚未有任何决议。”消息人士称。