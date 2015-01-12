更正-欧洲央行：正在考虑双轨制量化宽松计划，涉及风险分担--消息(1月9日)

(更正：改正第一段及第三段译文错误。补充英文原文USN链接)

路透法兰克福1月9日 - 欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，包括一部分由欧洲央行买入，整个欧元区共担风险；同时为了打消德国的不安，一部分由各国央行购买，风险要自担。

知情人士称，这种量化宽松(QE)选项，是欧洲央行1月22日政策会议前所准备的诸多手段之一。

几项量化宽松计划都在讨论中，但是目前为止没有做出任何决议。不过辩论反映出ECB正在努力打造一个可靠的计划，既能顾及德国对承担多大风险的担忧，同时令那些期望ECB承诺无限制印钞的投资者感到满意。

市场和诸多分析师认为，若力度达不到所承诺的无限制印钞，就无法重振欧元区经济。

作为例行的非政策会议，ECB管委会在周三晚餐会上讨论了局势。一央行消息人士称，对于可能必须推出量化宽松的“共识明显较之前增强。”

“在其它一系列问题上还有很多分歧，比如数量、公开的还是封闭的、风险分担还是不分担，是否存在意外状况以及会出现哪些意外状况，这些问题仍悬而未决。”

另一位央行消息人士称，其中讨论的一个选项是欧洲央行将购买总量中的一定份额，为防止违约，风险将由各国央行依据其资本份额来承担。

剩余的部分将由各国央行购买，但风险要自担。

“周三对此提议没有原则性的反对。”这位消息人士称，“这可能是个选项，德国央行可能会同意。”不过这位消息人士还言道，尚无决议，且仍在讨论。

“这只是个选项，且仍在讨论中，可能按这个方向走，但是尚未有任何决议。”消息人士称。

ECB的发言人称，“我们不对管委会的讨论置评。”(完)