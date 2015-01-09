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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 21:45 BJT

表格：加拿大12月就业岗位减少4,300个，失业率持平于6.6%

路透1月9日 - 加拿大统计局周五公布数据显示，12月就业岗位减少4,300个，全职就业岗位增加数不及兼职岗位减少数。

12月失业率持平于11月的6.6%。

2014年12月 2014年11月

就业人口变动 -4,300 -10,700

　　全职就业 　　 +53,500 +5,700

兼职就业 -57,700 -16,300

失业率　　　　 　　6.6% 6.6%

就业参与率 　　 65.9% 66.0%

路透调查分析师原预估，12月加拿大料增加15,000个就业岗位，失业率维持在6.6%。(完)
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