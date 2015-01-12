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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 11:51 BJT

更正-国际油市：石脑油裂解价差从两年半低位反弹，韩国需求升温(1月9日)

(更正：正文第四段应为“Lotte Chemical”，而非“LG化学”)
    路透新加坡1月9日 - 周五亚洲石脑油裂解价差从两年半低位反弹，
达到每吨30.65美元，大涨28.5%，因韩国需求升温。
    
    周四三星道达尔买入2.5万吨2月下半月石脑油，成本加运费价为较日
本报价贴水十几美元水准。
    
    此前一天该公司以同样价格买入一批船货。
    
    周五Lotte Chemical买入约5万吨2月下半月石脑油，成本加运费价为
每吨较日本报价贴水约13美元。
    
    GS Caltex也入市买入2月下半月石脑油，交易商称成本加运费价为每
吨较日本报价贴水13美元。
    
    尽管价格上涨，但交易商称因欧洲和地中海的船货仍向亚洲倾泻，供
应过度情况不太可能很快转变。
    
    在连续九日无石脑油交易达成后，周五重现石脑油交易。
    
    Sietco向道达尔售出3月下半月石脑油船货，每吨416美元。
    
    Sietco还向维多售出3月下半月石脑油船货，每吨418美元。
    
    维多买入三批汽油船货，一批购自PTT是95号汽油，价格为每桶57.60
美元，1月27-31日装运。
    
    其还从BP购买一批类似船货，从新加坡2月4-8日起运，价格为每桶57
.70美元。(完)
    
      
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 (编译 田建华; 审校 王洋)
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