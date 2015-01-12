更正-国际油市：石脑油裂解价差从两年半低位反弹，韩国需求升温(1月9日)

(更正：正文第四段应为“Lotte Chemical”，而非“LG化学”) 路透新加坡1月9日 - 周五亚洲石脑油裂解价差从两年半低位反弹， 达到每吨30.65美元，大涨28.5%，因韩国需求升温。 周四三星道达尔买入2.5万吨2月下半月石脑油，成本加运费价为较日 本报价贴水十几美元水准。 此前一天该公司以同样价格买入一批船货。 周五Lotte Chemical买入约5万吨2月下半月石脑油，成本加运费价为 每吨较日本报价贴水约13美元。 GS Caltex也入市买入2月下半月石脑油，交易商称成本加运费价为每 吨较日本报价贴水13美元。 尽管价格上涨，但交易商称因欧洲和地中海的船货仍向亚洲倾泻，供 应过度情况不太可能很快转变。 在连续九日无石脑油交易达成后，周五重现石脑油交易。 Sietco向道达尔售出3月下半月石脑油船货，每吨416美元。 Sietco还向维多售出3月下半月石脑油船货，每吨418美元。 维多买入三批汽油船货，一批购自PTT是95号汽油，价格为每桶57.60 美元，1月27-31日装运。 其还从BP购买一批类似船货，从新加坡2月4-8日起运，价格为每桶57 .70美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王洋)