美国经济：需要对加息保持耐心--美联储埃文斯

标题新闻：4月ECB购买德债较计划允许规模低约4亿欧元，表明德债供应短缺，或促使央行缩减购债
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路透1月9日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，美国就业市场正在取得“很好、很好的进展”，不过他表示，在通胀率仍很低的情况下，美联储在明年以前都不应该加息。
“如果通胀率达到我们设定的2%的目标...薪资增速才会加快，”埃文斯在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示，“这是我们要对加息保持耐心的原因。”
稍早公布的数据显示，虽然12月非农就业岗位增长强劲，但平均时薪却有下滑。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
美国商务部周二公布，美国3月趸售库存较前月增加0.2%，预估为减少0.1%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月)