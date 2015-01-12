更正-美国经济：需要对加息保持耐心--美联储埃文斯(1月9日)

(更正：第二段译文“如果通胀率达到我们设定的2%的目标...薪资增速才会加快”有误，应为“要使通胀率达到我们设定的2%的目标...薪资增速必须加快”)

路透1月9日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，美国就业市场正在取得“很好、很好的进展”，不过他表示，在通胀率仍很低的情况下，美联储在明年以前都不应该加息。

“要使通胀率达到我们设定的2%的目标...薪资增速必须加快，”埃文斯在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示，“这是我们要对加息保持耐心的原因。”