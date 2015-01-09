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市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 23:04 BJT

美国热股：梅西百货将在初春关闭14家店面，股价急挫2.57%

路透1月9日 - 美国百货运营商梅西百货 表示，将在2015年初春关闭14家店面，并裁员，以聚焦于更受欢迎的新业务。

该股周四收报67.81美元，周五盘初急挫2.57%，报66美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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